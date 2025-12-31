Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
FIFA yeni ofsayt kuralını duyurdu: "Artık o goller sayılacak"

FIFA yeni ofsayt kuralını duyurdu: "Artık o goller sayılacak"

07:3931/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

FIFA, futbolun çehresini tamamen değiştirecek yeni ofsayt kuralını uygulamaya koymak için geri sayıma geçti. Fransız efsane Arsene Wenger’in önerisiyle gündeme gelen kurala göre, santimetrelik ofsayt iptalleri artık yaşanmayacak.

FIFA, futbol dünyasını kökünden sarsacak bir kural değişikliğine yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor. Uzun süredir tartışılan ve Arsenal'ın efsane teknik direktörü Arsene Wenger'in öncülük ettiği "Wenger Yasası" olarak bilinen yeni ofsayt kuralı, resmen masada.


FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dubai'de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ofsayt kuralının yeniden gözden geçirildiğini doğruladı.


Mevcut sistemde hücum oyuncusunun vücudunun herhangi bir parçası (burnu, ayağı veya omzu) savunma hattının ötesindeyse gol iptal edilirken, yeni öneriye göre oyuncu ancak savunmacıyı tamamen geçtiğinde ofsayt sayılacak.


Infantino, "Yıllardır gelişen ofsayt kuralı, hücumcunun savunma oyuncusuyla aynı hizada veya geride olmasını gerektiriyor. Ama belki gelecekte ofsayt için tamamen önde olması şartı gelecek" diyerek değişikliğe kapı araladı.


Bu değişiklik, VAR'ın getirdiği santimetrelik ofsayt iptallerini büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Artık "o goller" yani milimetrik farklarla iptal edilenler geçerli sayılacak. 

Wenger'in 2020'den beri savunduğu bu kural, hücum futbolunu teşvik etmeyi, gol sayısını artırmayı ve VAR incelemelerini kısaltmayı hedefliyor.


Ne zaman uygulanacak?

IFAB (Uluslararası Futbol Kurulları Kurulu), öneriyi Ocak 2026'daki Londra toplantısında detaylı inceleyecek, Şubat'taki genel kurulda ise oylamaya sunacak. Bazı kaynaklar, değişikliğin 2026-2027 sezonundan itibaren devreye girebileceğini, hatta 2026 Dünya Kupası'nda test edilebileceğini belirtiyor.




#FIFA
#ofsayt
#Arsene Wenger
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün okul var mı? 31 Aralık Çarşamba günü tatil mi, yarım gün mü, tam gün mü olacak?