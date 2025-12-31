FIFA yeni ofsayt kuralını duyurdu: "Artık o goller sayılacak"

FIFA, futbolun çehresini tamamen değiştirecek yeni ofsayt kuralını uygulamaya koymak için geri sayıma geçti. Fransız efsane Arsene Wenger’in önerisiyle gündeme gelen kurala göre, santimetrelik ofsayt iptalleri artık yaşanmayacak.
FIFA, futbol dünyasını kökünden sarsacak bir kural değişikliğine yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor. Uzun süredir tartışılan ve Arsenal'ın efsane teknik direktörü Arsene Wenger'in öncülük ettiği "Wenger Yasası" olarak bilinen yeni ofsayt kuralı, resmen masada.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dubai'de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ofsayt kuralının yeniden gözden geçirildiğini doğruladı.
Mevcut sistemde hücum oyuncusunun vücudunun herhangi bir parçası (burnu, ayağı veya omzu) savunma hattının ötesindeyse gol iptal edilirken, yeni öneriye göre oyuncu ancak savunmacıyı tamamen geçtiğinde ofsayt sayılacak.
Infantino, "Yıllardır gelişen ofsayt kuralı, hücumcunun savunma oyuncusuyla aynı hizada veya geride olmasını gerektiriyor. Ama belki gelecekte ofsayt için tamamen önde olması şartı gelecek" diyerek değişikliğe kapı araladı.
Bu değişiklik, VAR'ın getirdiği santimetrelik ofsayt iptallerini büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Artık "o goller" yani milimetrik farklarla iptal edilenler geçerli sayılacak.
Wenger'in 2020'den beri savunduğu bu kural, hücum futbolunu teşvik etmeyi, gol sayısını artırmayı ve VAR incelemelerini kısaltmayı hedefliyor.
Ne zaman uygulanacak?
IFAB (Uluslararası Futbol Kurulları Kurulu), öneriyi Ocak 2026'daki Londra toplantısında detaylı inceleyecek, Şubat'taki genel kurulda ise oylamaya sunacak. Bazı kaynaklar, değişikliğin 2026-2027 sezonundan itibaren devreye girebileceğini, hatta 2026 Dünya Kupası'nda test edilebileceğini belirtiyor.