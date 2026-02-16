Fransa'da Allan Saint-Maximin rüzgarı! İki maçta çılgın istatistik

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ancak beklentilerin altında kalan Allan Saint-Maximin, yeni takımında kariyerine rüzgar gibi bir başlangıç yaptı.

1 /4 2024 yılında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho döneminde beklentileri karşılayamamıştı.

2 /4 Sarı-lacivertli takımdan gittikten sonra Club America'ya transfer olan Maximin'in Meksika macerası ise ırkçı saldırılar nedeniyle sona ermişti.

3 /4 Ülkesinin takımlarından Lens ile anlaşan Fransız yıldız, henüz iki maça çıkmasına rağmen attığı 1 gol ve yaptığı 2 asistle taraftarların büyük beğenisini kazandı.