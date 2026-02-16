Yeni Şafak
Fransa'da Allan Saint-Maximin rüzgarı! İki maçta çılgın istatistik

Tuğçe Erginkoç
11:0816/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ancak beklentilerin altında kalan Allan Saint-Maximin, yeni takımında kariyerine rüzgar gibi bir başlangıç yaptı.

2024 yılında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho döneminde beklentileri karşılayamamıştı.

Sarı-lacivertli takımdan gittikten sonra Club America'ya transfer olan Maximin'in Meksika macerası ise ırkçı saldırılar nedeniyle sona ermişti.

Ülkesinin takımlarından Lens ile anlaşan Fransız yıldız, henüz iki maça çıkmasına rağmen attığı 1 gol ve yaptığı 2 asistle taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Performansıyla alkış toplayan Saint-Maximin'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro...

#Fenerbahçe
#Lens
#Allan Saint-Maximin
