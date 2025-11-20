Yeni Şafak
Fransızlar İsmail Yüksek’in peşini bırakmıyor: Yine devredeler!

11:2020/11/2025, Perşembe
Domenico Tedesco'nun gelişiyle performansında önemli bir yükseliş görülen Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Avrupa devlerinin radarına yeniden takıldı. Futbolcuyu son olarak yakından takibe alan Fransız devi Marsilya, ocak ayında resmi teklif yapma hazırlığında.

Fransa'dan Marsilya ve Lyon, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile ilgileniyor.

Fenerbahçe bu sezon takımın başına Domenico Tedesco'nun geçmesinin ardından yükselişe geçti. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Sarı-lacivertlilerde Tedesco ile birlikte pek çok futbolcunun performansında önemli bir yükseliş görüldü.

Fenerbahçe'de bu isimlerden birisi de İsmail Yüksek oldu. Futbolcuyu son olarak Fransız ekibi Marsilya, yine yeniden mercek altına aldı.

Mourinho sonrasında gösterdiği performansla tekrardan dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu için Fransız ekibinin ocak ayında teklif yapabileceği belirtildi. İsmail'i daha önce bir başka Fransız temsilcisi Lyon da istemişti.


Fenerbahçe'nin bırakmak istemediği İsmail Yüksek, bu sezon 15 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

