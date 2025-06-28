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Fred oynamak istediği takımı açıkladı: Büyük bir sevgim var

Fred oynamak istediği takımı açıkladı: Büyük bir sevgim var

10:0028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
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Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Fred, ülkesinde verdiği bir röportajda forma giymek istediği takımı açıkladı. İşte Fred'in o açıklamaları...

Tatil için ülkesi Brezilya'ya giden Fred, Atletico Mineiro'dan transfer teklifi almıştı.

Yıldız oyuncu kontratını Fenerbahçe'de tamamlamak istediği için teklifi reddetti.

NTV Spor'un aktardığı habere göre Fred, Brezilya'da yayın hayatını sürdüren O Tempo'ya açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu, "Atletico'daki insanlarla konuştum ve Brezilya'ya kapıları açık bıraktım. Atletico Mineiro'yu her zaman takip ediyor ve destekliyorum. Son transfer döneminde Victor ile konuşmuştum. Bir sözleşmem olduğunu ve şimdi zamanının olmadığını söyledim. Menajerim her zaman Bracks ile konuşuyor. Brezilya'ya dönmeye karar verdiğimde kapıların açık olduğunu söylediler. Atletico'ya karşı büyük bir sevgim var, gelecekte Arena do Galo'da oynamayı hayal ediyorum." dedi.

Atletico Mineiro'da daha önce oynamak istediğini ifade eden Fred, "Ne yazık ki çok erken ayrıldım. Belo Horizonte'liyim, ailem de öyle. Ayrılmak istemiyordum ama o zamanlar Internacional'den çok iyi bir teklif almıştım. Atletico'nun yönetimiyle görüştüm çünkü kalmak istiyordum ama o zamanlar bir anlaşmaya varamadık, bazı şeylerden vazgeçmek istemiyorlardı." şeklinde konuştu.

2027 yılına kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan Fred bu sezon Fenerbahçe'de 45 maça çıktı ve 5 gol, 8 asistlik katkıda bulundu.

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