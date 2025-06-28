Fred oynamak istediği takımı açıkladı: Büyük bir sevgim var

Atletico Mineiro'da daha önce oynamak istediğini ifade eden Fred, "Ne yazık ki çok erken ayrıldım. Belo Horizonte'liyim, ailem de öyle. Ayrılmak istemiyordum ama o zamanlar Internacional'den çok iyi bir teklif almıştım. Atletico'nun yönetimiyle görüştüm çünkü kalmak istiyordum ama o zamanlar bir anlaşmaya varamadık, bazı şeylerden vazgeçmek istemiyorlardı." şeklinde konuştu.