Fred oynamak istediği takımı açıkladı: Büyük bir sevgim var

Tecrübeli oyuncu, "Atletico'daki insanlarla konuştum ve Brezilya'ya kapıları açık bıraktım. Atletico Mineiro'yu her zaman takip ediyor ve destekliyorum. Son transfer döneminde Victor ile konuşmuştum. Bir sözleşmem olduğunu ve şimdi zamanının olmadığını söyledim. Menajerim her zaman Bracks ile konuşuyor. Brezilya'ya dönmeye karar verdiğimde kapıların açık olduğunu söylediler. Atletico'ya karşı büyük bir sevgim var, gelecekte Arena do Galo'da oynamayı hayal ediyorum." dedi.