Galatasaray 3 ünlü isme dava açıyor

Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen oyuncu Sarp Akkaya’nın 'Galatasaray' paylaşımı nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün hukuki süreç başlatacağı öğrenildi. Deniz Akkaya ve Gökhan Özoğuz'un da bu sürece dahil edilebileceği belirtildi.
Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında ifadesi alınan ve ardından adliyeye sevk edilen Galatasaray Kulübü’nün eski idarecisi Erden Timur, spor kamuoyunun gündeminde yer almayı sürdürürken, soruşturma dışı bir gelişme yaşandı.
Süreç devam ederken, sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım Galatasaray cephesini harekete geçirdi.
Fenerbahçeli olduğu bilinen oyuncu Sarp Akkaya, sosyal medya hesabından Galatasaray Kulübü’nü etiketleyerek "Yargılanacaksınız?" ifadesini kullandı. Akkaya’nın bu paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada sert tartışmaların fitilini ateşledi.
Yaşananların ardından Galatasaray Kulübü’nün paylaşımla ilgili hukuki süreç başlatacağı ifade edildi. Gazeteci Ali Naci Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray’ın şikayet yoluna gideceğini duyurdu.
YouTube kanalı 343 Digital'de konuşan Küçük, "Galatasaray, bu sabah camiayı hedef alan Sarp Akkaya hakkında şikayette bulunacak ve süreci sonuna kadar takip edecek. Akkaya, Galatasaray'ı etiketleyerek 'Yargılanacaksınız' diye bir tweet attı. İnsanların bu ortamda daha itidalli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Ali Naci Küçük, yalnızca Sarp Akkaya’nın değil, Deniz Akkaya ve Gökhan Özoğuz (Athena) isimlerinin de sürece dahil olabileceğini belirterek, "Üç isim de muhtemelen gerekli cezayı alır diye düşünüyorum" dedi.