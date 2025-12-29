Galatasaray 3 ünlü isme dava açıyor

YouTube kanalı 343 Digital'de konuşan Küçük, "Galatasaray, bu sabah camiayı hedef alan Sarp Akkaya hakkında şikayette bulunacak ve süreci sonuna kadar takip edecek. Akkaya, Galatasaray'ı etiketleyerek 'Yargılanacaksınız' diye bir tweet attı. İnsanların bu ortamda daha itidalli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.