Galatasaray Devler Ligi'nde play-off'a kaldı! UEFA'dan dev geliri kasasına koydu

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Manchester City'e 2-0 kaybeden Galatasaray, lig aşamasını 20. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Sarı-kırmızılıların bu aşamaya kadar UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu.

1 /6 Galatasaray, Manchester City deplasmanıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını tamamladı ve play-off bileti aldı. Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.

2 /6 Buna göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece maç sonuçlarından 7 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu.

3 /6 Öte yandan Galatasaray, play-off bileti alarak 1 milyon euroluk ödülü da kasasına koydu.

4 /6 Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray'ın toplam geliri 33 milyon 991 bin euroyu gördü.

5 /6 Galatasaray play-off turunu geçip adını son 16'ya yazdırması halinde ise 11 milyon euro gibi astronomik bir rakamı daha kasasına koyacak.