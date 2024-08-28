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Spor

Galatasaray elendi: Fenerbahçeli futbolcular soluğu sosyal medyada aldı!

00:19 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:30 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş ile Jayden Oosterwolde, Galatasaray-Young Boys maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.

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Sarı-kırmızılılar, 3-2'nin rövanşında 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

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Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Fenerbahçeli futbolculardan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş maçın ardından göndermeli paylaşımda bulundu.

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Mert Hakan Yandaş yaptığı paylaşımda, "Herkes karakterine yakışanı yapar. Söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz. İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı." ifadelerini kullandı.

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Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı.

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Jayden Oosterwolde'nin "İyi geceler" paylaşımı.

#Mert Hakan Yandaş
#Galatasaray
#Young Boys
#Jayden Oosterwolde
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