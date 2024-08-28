Galatasaray elendi: Fenerbahçeli futbolcular soluğu sosyal medyada aldı!

Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş ile Jayden Oosterwolde, Galatasaray-Young Boys maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, 3-2'nin rövanşında 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Fenerbahçeli futbolculardan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş maçın ardından göndermeli paylaşımda bulundu.
Mert Hakan Yandaş yaptığı paylaşımda, "Herkes karakterine yakışanı yapar. Söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz. İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı." ifadelerini kullandı.
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı.
Jayden Oosterwolde'nin "İyi geceler" paylaşımı.