Galatasaray eski Trabzonsporlu futbolcunun peşinde: "Çıkış maddesi var!"

Galatasaray'da sakatlıklardan dolayı beklentileri henüz karşılayamayan Singo'nun durumu sebebiyle sağ bek arayışında olduğu belirtildi. Sallai'nin bu bölgede alternatifsiz kalması sebebiyle Galatasaray'ın kadroya uyum sorunu yaşamayacak ve direkt katkı verecek bir sağ bek baktığı aktarılırken sürpriz bir ismin transferi gündeme geldi.

Galatasaray'da sezon başında 30 milyon Euro bedelle transfer edilen ancak sakatlıklar yüzünden beklentileri karşılayamayan Singo'ya alternatif bir oyuncu bakılıyor.

Bu bölgede Roland Sallai dışında bir alternatifi bulunmayan Okan Buruk, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sarı Kırmızılıların Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giyen ve mutsuz olduğu belirtilen Pedro Mallheiro'nun durumunu sorduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen ve sonrasında Al-Wasl takımına 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu yeni takımının da değişilmez isimlerinden biri haline gelmişti.

Al Wasl'da bu sezon 20 maça çıkan oyuncu 3 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Takımının en etkili isimlerinden biri olarak görülen Mallheiro'nun transferine kulübünün engel çıkarttığı belirtiliyor.

Oyuncu ve menajerlerinin İstanbul'da oynamaya sıcak bakması sebebiyle transfer görüşmelerinin devam ettiği ve transfer dönemin son haftasında konunun netleşeceği öğrenildi.

Galatasaray'da Pedro Mallheiro transferinin gerçekleşmesi neticesinde Singo'nun stoper alternatifi olacağı aktarıldı.