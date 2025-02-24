Süper Lig'de 25. haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi stadyumda çekilen bir görüntü dikkat çekti...
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Fenerbahçe taraftarı da izleyecek
Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertli ekibin taraftarları, maçı deplasman tribününden takip edecek. Karşılaşmada yaklaşık 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı yer alacak.
Güvenlik önlemleri üst seviyede
Bu maç öncesi İstanbul'da büyük güvenlik önlemleri alındı. Stadyumda da 32 bine yakın güvenlik personelinin görev yapacağı bildirildi.
Öte yandan maçın oynanacağı RAMS Park'tan, derbiye saatler kala gelen bir görüntü dikkat çekti. Görselde güvenlik güçlerinin kale arkasında toplandığı ve kadraja sığmadığı görüldü.
(Fotoğraf: Goal)