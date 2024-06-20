|
Spor

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi

Umut Yılmaz
09:18 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:43 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray formasıyla üç kulvarda gol atmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, milli takımla çıktığı EURO 2024'ün ilk maçında da ağları havalandırdı. Kerem için yeni teklifler gelmesi beklenirken, yönetim milli futbolcudan hatırı sayılır bir gelir bekliyor.

1/ 6

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, her kulvarda kendisini göstermeye devam ediyor.

2/ 6

Sarı-kırmızılı takıma 2020-2021 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Erzicanspor'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, kısa sürede kendini ispatlayarak kaptanlığa kadar yükseldi.

3/ 6

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de sarı-kırmızılı takıma skor katkısı veren Kerem, 44 gol ve 32 asiste imza attı. 

4/ 6

Gelecek sezon Avrupa'da forma giymek isteyen Kerem Aktürkoğlu için ilk teklif İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'dan gelmişti.

5/ 6

EURO 2024'te ilk maçta gol atan milli futbolcu için Galatasaray Kulübü yeni teklifler gelmesini bekliyor.

6/ 6

Sarı-kırmızılı kulüp, Kerem için gelecek 17 milyon euro ve üzeri bonservis bedeli tekliflerini değerlendirmeye hazırlanıyor.

#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Real Sociedad
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 20 Haziran 2024 il il hava durumu