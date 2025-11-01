Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Rams Park’ta bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan’ın yanı sıra cezalı durumda olan Davinson Sanchez bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor’da ise TFF’ye bildirilen listeye yer almayan Anthony Nwakaeme tek eksik. Okan Buruk’un cezalı Davinson Sanchez’in yokluğunda ise Singo’yu oynatmanın risk olacağını düşündüğü belirtildi. Peki, Galatasaray - Trabzonspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /15 Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi hakem yönetecek? Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.



2 /15 Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, lig tarihinde rakibini üst üste altı kez mağlup ettiği bir seri yakalayamadı.

3 /15 Süper Lig tarihinde en fazla deplasman mağlubiyeti aldığı takım olan Galatasaray'ı 53'üncü kez ziyaret etmeye hazırlanan Trabzonspor (11G 12B 29M), Okan Buruk'un göreve geldiği 2022/23 sezonundan bu yana bu statta rakibinden puan alamıyor (3M).



4 /15 Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 28 puan toplayan Galatasaray (9G 1B), lig tarihinde bir sezonun ilk 11 karşılaşmasında 31 puana ulaşılan iki sezon da bunu gerçekleştiren takım konumunda (2023/24 & 2024/25).



5 /15 İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki Süper Lig maçında Eyüpspor (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-3) mağlup eden Trabzonspor, üst üste üç galibiyet aldığı son seriyi Nenad Bjelica yönetiminde yakaladı (Eylül 2023).



6 /15 Evinde oynadığı son 23 Süper Lig maçında mağlup olmayan Galatasaray (19G 4B), son iki puan kaybını ezeli rakipleri Beşiktaş (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) karşısında yaşadı.

7 /15 Son dört Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Trabzonspor, üst üste beş galibiyet aldığı son seriyi son şampiyonluğunu yaşadığı 2021/22 sezonunda yakaladı (Ocak-Şubat 2022).



8 /15 Süper Lig'de bu sezon ön alanda kazandığı toplar sonrası en fazla gol atan takım olan Galatasaray'ın (4), Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana filelerini bu şekilde en fazla havalandırdığı rakibi Trabzonspor (5).

9 /15 Bu sezon Süper Lig'de sahada kaldığı 439 dakikada altı gol atan Mauro Icardi (73 dakikada bir gol), top 10 lig kariyerinde fileleri en sık havalandırdığı sezonu yaşıyor.



10 /15 Süper Lig'de bu sezon en fazla maçta birlikte gol atan takım arkadaşları, Trabzonspor'un oynadığı son dört karşılaşmanın üçünde rakip fileleri havalandıran Felipe Augusto-Paul Onuachu ikilisi.



11 /15 Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu altı maçı da kaybetti. Lig tarihinde bir rakibiyle puan alamadan daha fazla karşılaşan sadece iki teknik direktör var: Hakan Kutlu vs Trabzonspor (8M) & Erdem Tuğal vs Galatasaray (7M).



12 /15 GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SANCHEZ, SİNGO VE İLKAY OYNAYACAK MI?



Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan’ın yanı sıra cezalı durumda olan Davinson Sanchez bu akşamki maçta forma giyemeyecek.



13 /15 Trabzonspor’da ise TFF’ye bildirilen listeye yer almayan Anthony Nwakaeme tek eksik.

14 /15 Okan Buruk’un cezalı Davinson Sanchez’in yokluğunda ise Singo’yu oynatmanın risk olacağını düşündüğü belirtildi.