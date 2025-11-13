Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Kupa endişesi: Yedi yıldız forma giyemeyecek

2025 Turkcell Süper Kupa karşılaşmaları bu sezon ilk kez yarı final ve final formatında oynanacak. 5-10 Ocak tarihleri arasındaki karşılaşmalar Afrika Kupası'na denk geliyor. Bu doğrultuda Galatasaray 4, Trabzonspor 3, Fenerbahçe ve Samsunspor 2 futbolcusundan Süper Kupa'da yararlanamayacak. İşte o isimler...

1 /6 Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan 2025 Turkcell Süper Kupa maçlarının programı açıklandı. Yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2 /6 Süper Kupa için mücadele edecek olan Galatasaray, Trabzonpor, Fenerbahçe ve Samsunspor'un bazı futbolcularının 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Afrika Kupası nedeniyle müsabakalarda forma giymeme ihtimali bulunuyor.

3 /6 GALATASARAY'DAN 4 İSİM Sarı-kırmızılılardan Victor Osimhen (Nijerya), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Ismael Jakobs (Senegal) , Mario Lemina'nın (Gabon) ülkesinin kadrosunda yer alacağından ötürü Süper Kupa'da forma giymesi beklenmiyor.

4 /6 TRABZONSPOR'DAN 3 İSİM Bordo-mavililerden ise Paul Onuachu (Nijerya), Andre Onana (Kamerun) ve Oulai (Fildişi Sahili) milli davet almaları halinde Süper Kupa'da takımlarını yalnız bırakacak.

5 /6 FENERBAHÇE'DEN 2 İSİM Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youessef En-Nesyri ile Malili Dorgeles Nene'nin Süper Kupa müsabakalarında forma giymesi beklenmiyor.