Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Kupa endişesi: Yedi yıldız forma giyemeyecek

2025 Turkcell Süper Kupa karşılaşmaları bu sezon ilk kez yarı final ve final formatında oynanacak. 5-10 Ocak tarihleri arasındaki karşılaşmalar Afrika Kupası'na denk geliyor. Bu doğrultuda Galatasaray 4, Trabzonspor 3, Fenerbahçe ve Samsunspor 2 futbolcusundan Süper Kupa'da yararlanamayacak. İşte o isimler...
Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan 2025 Turkcell Süper Kupa maçlarının programı açıklandı. Yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Kupa için mücadele edecek olan Galatasaray, Trabzonpor, Fenerbahçe ve Samsunspor'un bazı futbolcularının 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Afrika Kupası nedeniyle müsabakalarda forma giymeme ihtimali bulunuyor.
GALATASARAY'DAN 4 İSİM
Sarı-kırmızılılardan Victor Osimhen (Nijerya), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Ismael Jakobs (Senegal) , Mario Lemina'nın (Gabon) ülkesinin kadrosunda yer alacağından ötürü Süper Kupa'da forma giymesi beklenmiyor.
TRABZONSPOR'DAN 3 İSİM
Bordo-mavililerden ise Paul Onuachu (Nijerya), Andre Onana (Kamerun) ve Oulai (Fildişi Sahili) milli davet almaları halinde Süper Kupa'da takımlarını yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE'DEN 2 İSİM
Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youessef En-Nesyri ile Malili Dorgeles Nene'nin Süper Kupa müsabakalarında forma giymesi beklenmiyor.
SAMSUNSPOR'DAN 2 İSİM
Karadeniz ekibinde ise Cherif Ndiaye (Senegal) ile Olivier Ntcham'ın (Kamerun) Afrika Kupası'nda boy göstermesi bekleniyor. Thomas Reis bu iki isimden Süper Kupa'da yararlanamayacak.