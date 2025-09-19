Yeni Şafak
Galatasaray yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! Büyük tehlike

Galatasaray yenildi, UEFA ülke puanı güncellendi! Büyük tehlike

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Frankfurt'a 5-1 yenildi. Bu mağlubiyet sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. Çekya, Türkiye'ye yaklaştı. İşte detaylar...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi'nde sezona mağlubiyetle başladı. Galatasaray'ın maçtaki tek golü Yunus Akgün'den geldi.


Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk haftasının sona ermesiyle UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından güncel ülke puanı:

1. İngiltere - 95.894

2. İtalya - 85.088

3. İspanya - 79.453

4. Almanya - 75.545

5. Fransa - 68.248

6. Hollanda - 61.866

7. Portekiz - 57.866

8. Belçika - 55.750

9. TÜRKİYE - 43.600

10. Çekya - 40.500

