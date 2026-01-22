Galatasaray’a büyük şok: Yıldız futbolcu artık o mevkide oynayamayacak

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncudan sarı kırmızılı takıma oldukça kötü bir haber geldi. Bu haber camiada soru işaretleri oluşturdu.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’a kötü bir haber geldi.
Sarı kırmızılı takımda yıldız oyuncunun artık kendi mevkisinde oynayamayacağı iddia edildi.
A Spor’dan Emre Kaplan’ın haberine göre; Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu.
Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan 30.77 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı.