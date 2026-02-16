Galatasaray'a dev gelir! Juventus'u elerse bu rakamı kazanacak

Galatasaray'ın lig etabında elde ettiği sonuçların ardından bu sezonki UEFA geliri 42.5 milyon euroya ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki UEFA gelirlerinin detayları şöyle:





Katılım: 18.62 milyon euro

Galibiyet: 6.3 milyon euro

Beraberlik: 700 bin euro

Lig derecesi: 5.08 milyon euro

Yayın havuzu değerlemesi: 8.41 milyon euro

Katsayı: 2.42 milyon euro

Son 16 play-off turu: 1 milyon euro

Toplam kazanç: 42.53 milyon euro