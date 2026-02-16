Yeni Şafak
Galatasaray'a dev gelir! Juventus'u elerse bu rakamı kazanacak

16:1816/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi son 16 play-off turunda Juventus'la eşleşmişti. Sarı-kırmızılıların rakibini elemesi halinde kasasına koyacağı rakam netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 için oynanacak play-off maçları başlıyor. Lig etabını 20. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off'a kalmış ve İtalya Serie A ekibi Juventus'la eşleşmişti.

Sarı-kırmızılı ekip Juventus'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalacak ve bu sezonki gelirini artıracak.

Galatasaray'ın lig etabında elde ettiği sonuçların ardından bu sezonki UEFA geliri 42.5 milyon euroya ulaştı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki UEFA gelirlerinin detayları şöyle:


Katılım: 18.62 milyon euro

Galibiyet: 6.3 milyon euro

Beraberlik: 700 bin euro

Lig derecesi: 5.08 milyon euro

Yayın havuzu değerlemesi: 8.41 milyon euro

Katsayı: 2.42 milyon euro

Son 16 play-off turu: 1 milyon euro

Toplam kazanç: 42.53 milyon euro

Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde bu sezonki Şampiyonlar Ligi geliri 50 milyon Euro barajını aşacak. NTV Spor'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray son 16 takım arasına kalırsa 11 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sonrasındaki turların para ödülleri şöyle:


Çeyrek final: 12.5 milyon euro

Yarı final: 15 milyon euro

Final: 18.5 milyon euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon euro

