Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda: Dubai'ye transferini açıkladılar

12:3813/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk tarafından forma şansı bulmakta zorlanan ve ayrılığa sıcak bakan milli oyuncu için Dubai ekibi devreye girdi.

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu Kaan Ayhan'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya yakın olduğu yazıldı.

HT Spor'dan Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre; Dubai'den bir takım, Galatasaray'dan Kaan Ayhan ile ilgileniyor.

Önümüzdeki haftalarda kiralama veya bonservis bedelli transfer için girişimde bulunabileceği konuşuluyor.

31 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon toplamda 12 karşılaşmada forma giyerken toplam 250 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.


