Galatasaray'da kesenin ağzı açılıyor

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'da oyuncular yapılacak yeni sözleşmelerle ödüllendirilecek. Yerli oyuncular maaşlarına yapılacak zamlarla desteklenecek. Barış Alper'e yıllık 60, Kaan Ayhan'a 30, Yunus Akgün'e ise 40 milyon TL önerilecek.
Süper Ligde iki sezondur şampiyon olan ve bu sezona da fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk 8 hafta sonunda en yakın rakibine 4 puan fark atarak liderlik koltuğuna yerleşti.
Ligde başarılı bir görüntü çizen sarı-kırmızılı kulüpte yönetim oyuncuları ödüllendirmeye hazırlanıyor.
Başta yerli oyuncular olmak üzere birçok futbolcunun sözleşmesinde iyileştirme yapılacak. Öncelik ise ilk 11'in değişilmez isimlerine verilecek.
Bu sezon Galatasaray adına tüm resmi maçlarda mücadele eden ve sarı-kırmızılı takımın Süper Ligdeki en skorer oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon TL'lik sözleşmesine yüklü bir zam yapılacak. Genç yıldızın kazancı 60 milyon TL'nin üzerine yükseltilecek.
Galatasaray'ın 'joker' oyuncularından Kaan Ayhan'ın maaşı da 30 milyon TL seviyelerine çekilecek.
Galatasaray'ın son dönemde en çok konuşulan oyuncularından olan Yunus Akgün'ü de yeni bir kontrat bekliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, genç yıldıza 40 milyon TL'lik bir sözleşme teklifi yaptı. 2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Yunus için sezon sonu beklenmeyecek.
Avrupa'dan talipleri olmasına rağmen her sezon takımda tutulan Nelsson'un da 1.1 milyon euroluk kontratında iyileştirme yapılacak.
Ayrıca Berkan'ın 8.5 milyon TL olan maaşı 30 milyon TL'nin üstüne çıkartılacak.