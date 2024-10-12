Galatasaray'da kesenin ağzı açılıyor

Galatasaray'ın son dönemde en çok konuşulan oyuncularından olan Yunus Akgün'ü de yeni bir kontrat bekliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, genç yıldıza 40 milyon TL'lik bir sözleşme teklifi yaptı. 2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Yunus için sezon sonu beklenmeyecek.