Galatasaray'dan 21'lik süper yıldıza kanca! Devre arasında bitirmek istiyorlar: Bonservisi tam 60 milyon euro!

Galatasaray'dan 21'lik süper yıldıza kanca! Devre arasında bitirmek istiyorlar: Bonservisi tam 60 milyon euro!

14:46 12/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Devre arası transfer dönemi için Avrupa'da genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz devi Sporting'in 21 yaşındaki genç stoperi Ousmane Diomande'nin peşine düştü.

Devre arası ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.


Africa Foot'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Sporting forması giyen Ousmane Diomande'nin peşine düştü.


Haberde, Cimbom'un 21 yaşındaki genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği yazıldı. Öte yandan Galatasaray'ın devre arasında bu transferi tamamlamak istediği ifade edildi.


60 MİLYON EURO


Ayrıca haberde, Portekiz ekibinin 1.90'lık Fildişili savunmacı için 60 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği aktarıldı.


PERFORMANSI


Bu sezon Sporting formasıyla 8 maça çıkan Diomande, 588 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.


