Galatasaray'dan 21'lik süper yıldıza kanca! Devre arasında bitirmek istiyorlar: Bonservisi tam 60 milyon euro!

Devre arası transfer dönemi için Avrupa'da genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz devi Sporting'in 21 yaşındaki genç stoperi Ousmane Diomande'nin peşine düştü.

1 /5 Devre arası ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.



2 /5 Africa Foot'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Sporting forması giyen Ousmane Diomande'nin peşine düştü.



3 /5 Haberde, Cimbom'un 21 yaşındaki genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği yazıldı. Öte yandan Galatasaray'ın devre arasında bu transferi tamamlamak istediği ifade edildi.



4 /5 60 MİLYON EURO

Ayrıca haberde, Portekiz ekibinin 1.90'lık Fildişili savunmacı için 60 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği aktarıldı.

