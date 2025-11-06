Yeni Şafak
Galatasaray'ın gözdesi hocasıyla kavga etti! Şampiyonlar Ligi'nde çarpıcı anlar

09:29 6/11/2025, Perşembe
Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Marsilya ile karşılaşan Atalanta'da, Galatasaray'ın gözde ismi Lookman ile teknik direktör Ivan Juric, kameralar önünde tartışma yaşadı.

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Marsilya ile kozlarını paylaştı.

İtalyan ekibi karşılaşmayı Lamar Samardzic'in golüyle kazanırken, Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasındaki tartışma maça damga vurdu.

Maçın 75. dakikasında oyundan alınan Lookman kenara geldiği sırada, hocası Juric'in sert tepkisi ve müdahalesiyle karşılaştı.

Bu esnada teknik ekip araya girerek Nijeryalı futbolcuyu oradan uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara da anbean yansıdı.

Lookman'ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılıyordu.


O ANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

