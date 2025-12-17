Galatasaray'ın taraftarı coşturacak transfer planı ortaya çıktı: Rakibin 'süperstar'ını istiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda ses getirecek bir transfer planı üzerinde çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, kariyerinde Dünya Kupası bulunan yıldız futbolcuya talip oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedeflerini büyütürken dünya futbolunda yankı uyandırabilecek yeni bir adım için hazırlık yapıyor.
Sözcü'nün haberine göre sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Antoine Griezmann oldu.
Fransız yıldızın, Galatasaray’ın 21 Ocak 2026’da Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Atletico Madrid’in en önemli oyuncularından biri olması, transfer planını sportif açıdan da dikkat çekici kılıyor.
Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid karşısında alınacak olası üç puanla ilk 24 hedefini güçlendirmeyi amaçlarken, aynı zamanda Griezmann transferiyle kadro kalitesini üst seviyeye taşımayı planlıyor.
Avrupa basınında yer alan yorumlarda, sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için önünde somut bir engel olmadığı vurgulanıyor.
Griezmann’ın Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi üst düzey isimlerle aynı takımda forma giyebilecek olması, transferin cazibesini artıran en önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Galatasaray cephesi, yıldız oyuncunun Avrupa tecrübesiyle hücum hattına seviye atlatacağı görüşünde.
‘Küçük Prens’ lakabıyla tanınan Antoine Griezmann, Atletico Madrid tarihinde 204 golle kulübün en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.
Griezmann isminin Galatasaray ile anılması, sarı-kırmızılı taraftarlara Dries Mertens transferini hatırlattı. Mertens de 2022 yılında Galatasaray’a transfer olurken Griezmann ile aynı yaştaydı ve Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak İstanbul’a gelmişti. Benzer bir senaryonun Galatasaray’da yeniden yazılabileceği yorumları yapılıyor.
Griezmann’ın kariyerinde, Fransa Milli Takımı ile kazandığı Dünya Kupası da yer alıyor.