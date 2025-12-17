Galatasaray'ın taraftarı coşturacak transfer planı ortaya çıktı: Rakibin 'süperstar'ını istiyor

Griezmann isminin Galatasaray ile anılması, sarı-kırmızılı taraftarlara Dries Mertens transferini hatırlattı. Mertens de 2022 yılında Galatasaray’a transfer olurken Griezmann ile aynı yaştaydı ve Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak İstanbul’a gelmişti. Benzer bir senaryonun Galatasaray’da yeniden yazılabileceği yorumları yapılıyor.