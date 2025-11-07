Yeni Şafak
Galatasaray'la şampiyonluk yaşamıştı! Futbolu bıraktığını duyurdu

09:387/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Bir dönem Galatasaray formasıyla şampiyonluk da yaşayan yıldız isim, 31 yaşında kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu.

Fransız sağ bek Leo Dubois, 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

Kariyerinde Nantes, Lyon, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir formalarını giyen Dubois, yaptığı açıklamada fiziksel olarak iyi hissetmesine rağmen artık futbol dışında yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

Leo Dubois yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor'a beni muhteşem ülkenizde ağırladığınız için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 350 resmi maça çıkan Leo Dubois bu karşılaşmalarda 13 gol ve 39 asistlik skor katkısı verirken, Galatasaray formasıyla 3 kez Süper Lig kazanma başarısı gösterdi.

