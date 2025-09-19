Galatasaraylı yorumcu rezil oldu: Herkes onu paylaşıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşısında ağır bir yenilgi aldı. Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Alman ekibinin gelmesi sonrası yaptığı yorumlar ise gündem oldu.

1 /6 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.

2 /6 Bu ağır yenilgi büyük şok yaşatırken, sarı-kırmızılı takımın 16 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

3 /6 Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu'nun eski bir videosu ise Frankfurt yenilgisi sosyal medyada gündem oldu.

4 /6 Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı takip eden Karakullukçu, "Frankfurt deplasman istiyorum. İkinci torba deplasmanı Almanya istiyorum" demiş ve Bundesliga ekibinin gelmesinin ardından büyük sevinç yaşamıştı.

5 /6 Uğur Karakullukçu, "Frankfurt ağlıyordur şu an. 4. torbadan Galatasaray'ı içeride çekmek Alman takımı için skandaldır yani" diye konuşmuştu.