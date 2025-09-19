Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yorumcu rezil oldu: Herkes onu paylaşıyor

Galatasaraylı yorumcu rezil oldu: Herkes onu paylaşıyor

Selman Ağrıkan
10:5519/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşısında ağır bir yenilgi aldı. Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Alman ekibinin gelmesi sonrası yaptığı yorumlar ise gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. 

Bu ağır yenilgi büyük şok yaşatırken, sarı-kırmızılı takımın 16 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu'nun eski bir videosu ise Frankfurt yenilgisi sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı takip eden Karakullukçu, "Frankfurt deplasman istiyorum. İkinci torba deplasmanı Almanya istiyorum" demiş ve Bundesliga ekibinin gelmesinin ardından büyük sevinç yaşamıştı.

Uğur Karakullukçu, "Frankfurt ağlıyordur şu an. 4. torbadan Galatasaray'ı içeride çekmek Alman takımı için skandaldır yani" diye konuşmuştu.

İşte Uğur Karakullukçu'nun sosyal medyada gündem olan o anları:

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Eintracht Frankfurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ 2025 TARİHİ: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı toplantı tarihi açıklandı mı?