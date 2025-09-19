Galatasaraylı yorumcu rezil oldu: Herkes onu paylaşıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşısında ağır bir yenilgi aldı. Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Alman ekibinin gelmesi sonrası yaptığı yorumlar ise gündem oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.
Bu ağır yenilgi büyük şok yaşatırken, sarı-kırmızılı takımın 16 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu'nun eski bir videosu ise Frankfurt yenilgisi sosyal medyada gündem oldu.
Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı takip eden Karakullukçu, "Frankfurt deplasman istiyorum. İkinci torba deplasmanı Almanya istiyorum" demiş ve Bundesliga ekibinin gelmesinin ardından büyük sevinç yaşamıştı.
Uğur Karakullukçu, "Frankfurt ağlıyordur şu an. 4. torbadan Galatasaray'ı içeride çekmek Alman takımı için skandaldır yani" diye konuşmuştu.
İşte Uğur Karakullukçu'nun sosyal medyada gündem olan o anları: