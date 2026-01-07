Galatasaraylılar tepki göstermişti: Fenerbahçe-Samsunspor maçının spikeri özür diledi

Tepkilerin ardından Cüneyt Şen, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yaşanan durumun bilinçli olmadığını vurgulayan Şen, şu ifadeleri kullandı:





“Müthiş bir tezahürat var’ demiştik ancak küfürlü bir tezahürata denk gelmişiz. Bunun için özür dileyelim, bilinçli yapılmış bir şey değildir. Beni bilen bilir, tuttuğum takımı bile söylemem. Sosyal medya bu konuları abartmayı çok seviyor. Galatasaray’a yönelik küfürlü bir tezahürat varmış. Galatasaray taraftarından da özür dileriz."