Galatasaraylılar tepki göstermişti: Fenerbahçe-Samsunspor maçının spikeri özür diledi

Fenerbahçe’nin Samsunspor’u yenerek finale yükseldiği Süper Kupa yarı finaline, yayın anındaki bir ifade damga vurdu. Karşılaşmanın spikeri Cüneyt Şen’in tribünlerden gelen küfürlü tezahürat sonrası sözleri, Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti. Şen maç sonrası kamuoyuna özür açıklaması yaptı.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Galatasaray’ın rakibi oldu.
Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadele, sportif sonucun yanı sıra yayında yaşanan bir anla gündemin merkezine oturdu.
Karşılaşmayı anlatan spiker Cüneyt Şen, maç sırasında Fenerbahçe tribünlerinden yükselen ve Galatasaray’a yönelik küfür içeren tezahüratları “Müthiş bir tezahürat Fenerbahçe taraftarından” sözleriyle aktardı. Bu ifade, özellikle sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların yoğun tepkisine neden oldu.
Tepkilerin ardından Cüneyt Şen, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yaşanan durumun bilinçli olmadığını vurgulayan Şen, şu ifadeleri kullandı:
“Müthiş bir tezahürat var’ demiştik ancak küfürlü bir tezahürata denk gelmişiz. Bunun için özür dileyelim, bilinçli yapılmış bir şey değildir. Beni bilen bilir, tuttuğum takımı bile söylemem. Sosyal medya bu konuları abartmayı çok seviyor. Galatasaray’a yönelik küfürlü bir tezahürat varmış. Galatasaray taraftarından da özür dileriz."