Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylılar tepki göstermişti: Fenerbahçe-Samsunspor maçının spikeri özür diledi

Galatasaraylılar tepki göstermişti: Fenerbahçe-Samsunspor maçının spikeri özür diledi

09:467/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin Samsunspor’u yenerek finale yükseldiği Süper Kupa yarı finaline, yayın anındaki bir ifade damga vurdu. Karşılaşmanın spikeri Cüneyt Şen’in tribünlerden gelen küfürlü tezahürat sonrası sözleri, Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti. Şen maç sonrası kamuoyuna özür açıklaması yaptı.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Galatasaray’ın rakibi oldu.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadele, sportif sonucun yanı sıra yayında yaşanan bir anla gündemin merkezine oturdu.

Karşılaşmayı anlatan spiker Cüneyt Şen, maç sırasında Fenerbahçe tribünlerinden yükselen ve Galatasaray’a yönelik küfür içeren tezahüratları “Müthiş bir tezahürat Fenerbahçe taraftarından” sözleriyle aktardı. Bu ifade, özellikle sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların yoğun tepkisine neden oldu.

Tepkilerin ardından Cüneyt Şen, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yaşanan durumun bilinçli olmadığını vurgulayan Şen, şu ifadeleri kullandı:


“Müthiş bir tezahürat var’ demiştik ancak küfürlü bir tezahürata denk gelmişiz. Bunun için özür dileyelim, bilinçli yapılmış bir şey değildir. Beni bilen bilir, tuttuğum takımı bile söylemem. Sosyal medya bu konuları abartmayı çok seviyor. Galatasaray’a yönelik küfürlü bir tezahürat varmış. Galatasaray taraftarından da özür dileriz."

#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Cüneyt Şen
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Iğdır hak sahipliği KURASI CANLI İZLE