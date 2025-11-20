Yeni Şafak
Gattuso'dan flaş istek! Türkiye'yi örnek gösterdi

Gattuso'dan flaş istek! Türkiye'yi örnek gösterdi

17:1320/11/2025, Perşembe
İtalya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final eşleşmesinde Kuzey İrlanda'nın rakibi oldu. Maviler'in hocası Gennaro Gattuso ise yaptığı açıklamada, federasyondan bir istekte bulunurken Türkiye'yi örnek gösterdi.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, play-off turunda Kuzey İrlanda ile eşleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gattuso, rakiplerinin fiziksel gücüne dikkat çekerek zorlu bir tek maç eleme sistemine gireceklerini belirtti:


"Kuzey İrlanda kesinlikle bizim hedefimiz. Tek maçlık bir maç yapacağız, fiziksel olarak güçlüler ve ikinci toplarda çok iyi oynuyorlar."

Deneyimli teknik adam ayrıca, play-off maçının Bergamo'da oynanması gerektiği yönündeki görüşünü de dile getirdi.

Gattuso'nun açıklamalarının en dikkat çekici kısmı, İtalyan Futbol Federasyonu'na yaptığı play-off döneminde ligin ertelenmesi çağrısı oldu. Gattuso bu çağrısında Türkiye'deki uygulamayı örnek gösterdi:

"Türkiye'de play-offlar için ligi askıya alacaklar, umarım aynı şey İtalya'da da olur..."

