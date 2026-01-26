Yeni Şafak
Göztepe maçında sakatlanmıştı! İsmail Yüksek'in son durumu netleşti

Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen İsmail Yüksek'in son durumu netleşti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında yara almıştı.

Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, ilk 11'de başladığı maçta sakatlanmıştı.

38. dakikada yerini Fred'e bırakan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu. TRT Spor'a göre milli futbolcunun ilk bulgularında uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan İsmail Yüksek, 1884 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

