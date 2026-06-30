Guendouzi'den flaş tahmin! Vedat Muriqi'nin atacağı gol sayısını açıkladı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürerken takımın Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, idman öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, yeni takım arkadaşı Vedat Muriqi'nin atacağı gol sayısını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tecrübeli isim, takım arkadaşı Vedat Muriqi'ye övgüler yağdırırken bu sezon atacağı gol sayısı tahminini de açıkladı.
Guendouzi şu ifadeleri kullandı:
"Vedat Muriqi gibi kazanma mantalitesine sahip oyuncuları severim. Onun 20'den fazla gol atacağına inanıyorum. İspanya'da bunu yaptı."