Hacıosmanoğlu için olay iddia: Rakibin transferine yardım mı etti?

4/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
DHA
3. Lig 4. Grup'ta Kütahyaspor'la şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'da taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rakibe transfer için yardım ettiği iddiasıyla tepki gösterdi.

Karşıyaka’da taraftarlar, rakip kulübe transfer konusunda destek verdiği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki gösterdi.

Hacıosmanoğlu'nun Şanlıurfaspor'la anlaşmak üzere olan İskenderunsporlu Muhammed Khalil'in transferi için Akdeniz ekibinin yönetimini arayıp oyuncunun Kütahyaspor'a verilmesini istediği iddia edildi.

Hem Kütahyaspor hem İskenderunspor cephesi ise bu iddiayı yalanladı.

Kütahyaspor ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Osman Altınkaya yaptığı açıklamada, "Son günlerde bazı sanal medya mecraları ve haber sitelerinde; kulübümüz Kütahyaspor ve şahsım hakkında ortaya atılan iddialar tamamen asılsız olup, Türk futbolunun zaten hassas olan ortamına zarar vermektedir. Başkanı olduğum Kütahyaspor, her zaman olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve kurallara uygun bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir. Kulübümüzün herhangi bir futbolcu transferinde federasyon, üçüncü kişiler veya gayri resmi yollarla yönlendirme yaptığı ya da bu tür girişimlerin parçası olduğu iddiaları gerçek dışıdır" dedi.


İskanderunspor ise, "Son günlerde bazı medya organlarında ve sanal medya mecralarında futbolcumuz Mohamed Khalil hakkında çıkan transfer haberleri üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Oyuncumuzun transferi konusunda Şanlıurfaspor ile anlaşıldığı daha sonra ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun araya girerek oyuncunun Kütahyaspor'a transfer olmasını sağladığı haberleri tamamen asılsız olup, dedikodudan ibarettir. Oyuncumuzun transferi konusunda hiçbir kulüp ile resmi görüşme yapılmamıştır. Futbolcumuz, şu anda takımımızla birlikte antrenmanlarına ve çalışmalarına odaklanmış bir şekilde devam etmektedir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, yalnızca kulübümüzün resmi mecralarından yapılan açıklamalara itibar etmesini rica ederiz" açıklamasını yayınladı.

#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Karşıyaka
