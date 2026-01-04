Hacıosmanoğlu için olay iddia: Rakibin transferine yardım mı etti?

Kütahyaspor ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Osman Altınkaya yaptığı açıklamada, "Son günlerde bazı sanal medya mecraları ve haber sitelerinde; kulübümüz Kütahyaspor ve şahsım hakkında ortaya atılan iddialar tamamen asılsız olup, Türk futbolunun zaten hassas olan ortamına zarar vermektedir. Başkanı olduğum Kütahyaspor, her zaman olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve kurallara uygun bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir. Kulübümüzün herhangi bir futbolcu transferinde federasyon, üçüncü kişiler veya gayri resmi yollarla yönlendirme yaptığı ya da bu tür girişimlerin parçası olduğu iddiaları gerçek dışıdır" dedi.





İskanderunspor ise, "Son günlerde bazı medya organlarında ve sanal medya mecralarında futbolcumuz Mohamed Khalil hakkında çıkan transfer haberleri üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Oyuncumuzun transferi konusunda Şanlıurfaspor ile anlaşıldığı daha sonra ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun araya girerek oyuncunun Kütahyaspor'a transfer olmasını sağladığı haberleri tamamen asılsız olup, dedikodudan ibarettir. Oyuncumuzun transferi konusunda hiçbir kulüp ile resmi görüşme yapılmamıştır. Futbolcumuz, şu anda takımımızla birlikte antrenmanlarına ve çalışmalarına odaklanmış bir şekilde devam etmektedir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, yalnızca kulübümüzün resmi mecralarından yapılan açıklamalara itibar etmesini rica ederiz" açıklamasını yayınladı.