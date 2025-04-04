Hasan Şaş’tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için bomba iddia

Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Şaş, sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde büyük bir kaos yaşanacağını öne sürdü. İşte detaylar.

1 /5 Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni Açık YouTube kanalında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:



2 /5 "Bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk maçında kaybedilecek puan herkesi kulüpten yollatır.



3 /5 Pazar günü Trabzonspor maçı var. Eğer Trabzonspor'u yenemezse Fenerbahçe, şampiyonluğu da unutsun.



4 /5 Artık toparlayamazsınız. Bu seyirci size sabır göstermez artık. Eyüp, Samsun, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenemedin...

