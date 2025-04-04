Hasan Şaş’tan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için bomba iddia

Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Şaş, sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde büyük bir kaos yaşanacağını öne sürdü. İşte detaylar.
Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni Açık YouTube kanalında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasan Şaş dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:
"Bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk maçında kaybedilecek puan herkesi kulüpten yollatır.
Pazar günü Trabzonspor maçı var. Eğer Trabzonspor'u yenemezse Fenerbahçe, şampiyonluğu da unutsun.
Artık toparlayamazsınız. Bu seyirci size sabır göstermez artık. Eyüp, Samsun, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenemedin...
Galatasaray'ın 3 kez yenilmemesi bence Fenerbahçeli yöneticilerin bundan sonra hakemler hakkında konuşmasını zora soktu. Artık kimse inanmaz.