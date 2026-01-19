Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi! "Gözün kapalı al"

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş'tan sürpriz bir çıkış geldi. Şaş, kulübün gündeminde gelen yıldız isim için çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine dair olay açıklamalar yaptı.
Hasan Şaş, Galatasaray'ın gündemindeki Ederson'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:
"Atalanta'daki Ederson... Topçunun tillahı oymuş! Gözün kapalı al. Yeğenime 'aç bakayım oyuncuya' dedim, bak toplam 15 saniye izledim. Kapat dedim. Kaç istiyorlar dedim, 40 dedi. Dedim tamam."
"Tam benim istediğim tipte bir orta saha. Topu alıp sürükleyen, rakibi peşine takan... Ama çok pahalı. 40 milyon euroları Galatasaray verebilir mi, bilemem çünkü kulübün bütçesini bilmiyorum."