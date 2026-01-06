Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldıza çarpıcı uyarı! "Kendine gel"

"Aklımda da hep bu var acaba kötülük mü iyilik mi ettim? Geçen sene Davinson Sanchez'i gelmiş geçmiş en iyi stoperi diye söyledim. Bülent abiye haksızlık yaptım ben. Gerçekten öyle bir futbol oynuyordu ki Sanchez... Şimdi sen yoksun ama. Ligin ilk yarısı itibarıyla yoksun. Bu maçta da yedirdiğin gole bak."