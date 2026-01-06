Yeni Şafak
Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldıza çarpıcı uyarı! "Kendine gel"

16:316/01/2026, Salı
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın yıldız ismini daha önce övdüğü için pişman olduğunu dile getirdi ve "Kendine gel" diyerek uyarıda bulundu.

Hasan Şaş, Galatasaray'ın Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Şaş, sporON YouTube kanalında yaptığı yorumda sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu için çarpıcı ifadeler kullandı. Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:

"Davinson Sanchez bir kendine gel. Kendine geleceksin. Sen geçen seneki Davinson Sanchez değilsin, özellikle hava toplarında değilsin. Galatasaray'ın yediği golü tekrar bir incelesinler. Sana Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar mesafe tanımazlar bile."

"Öyle çizgi savunma yapacaksın, oradan pasla çıkacaksın... O kadar şeyi sana sunmazlar. Eğer hedef oysa, Türkiye Ligi ise veya Türkiye'de bir Türkiye Kupası'ysa bu çok böyle fark etmiyor. Ama bir Sanchez'in bir kendine gelmesi lazım."

"Aklımda da hep bu var acaba kötülük mü iyilik mi ettim? Geçen sene Davinson Sanchez'i gelmiş geçmiş en iyi stoperi diye söyledim. Bülent abiye haksızlık yaptım ben. Gerçekten öyle bir futbol oynuyordu ki Sanchez... Şimdi sen yoksun ama. Ligin ilk yarısı itibarıyla yoksun. Bu maçta da yedirdiğin gole bak."

