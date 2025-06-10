2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan evinde Çekya’yı konuk etti. 6 gollü maçta kazanan 5-1’lik skorla Hırvatistan oldu. Bu sonuçla gruplarda oynadığı 2 maçı da kazanan Hırvatistan 6 puanla ikinci sırada bulunurken oynadığı dördüncü maçında ilk mağlubiyetini alan Çekya 9 puanla liderlik koltuğunda. Hırvatistan - Çekya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Dünya Kupası Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan'nın konuğu Çekya oldu.
Opus Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 42. dakikada Kramaric'le öne geçti ve Hırvatistan soyunma odasına üstün girdi.
Deplasman ekibinden cevap 58. dakikada geldi. Soucek beraberlik golünü kaydetti.
62. dakikada penaltı kazanan Hırvatistan'da topun başına geçen Modric, Çek file bekçisi Kovar'ı geçerek topu filelerle buluşturdu ve takımını tekrar öne geçirdi.
Hız kesmeyen ev sahibinde 68. dakikada Perisic, Kramaric'in pasını değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu ve farkı ikiye çıkardı.
72. dakikada tekrar penaltı kazanan Hırvatlar, Budimir'in golüyle farkı artırdı. 75. dakikada tekrar sahneye çıkan Kramaric, Modric'in pasını gole çevirerek maçın skorunu 5-1 olarak belirledi.
Bu sonuçla gruplarda oynadığı 2 maçı da kazanan Hırvatistan 6 puanla ikinci sırada bulunurken oynadığı dördüncü maçında ilk mağlubiyetini alan Çekya 9 puanla liderlik koltuğunda.
Hırvatistan'ın sonraki karşılaşması 5 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları'na karşı olacak. Çekya ise aynı gün deplasmanda Karadağ'a karşı oynayacak.
HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇ ÖZETİ
Hırvatistan - Çekya maç özetini izlemek için TIKLAYIN.