2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan evinde Çekya’yı konuk etti. 6 gollü maçta kazanan 5-1’lik skorla Hırvatistan oldu. Bu sonuçla gruplarda oynadığı 2 maçı da kazanan Hırvatistan 6 puanla ikinci sırada bulunurken oynadığı dördüncü maçında ilk mağlubiyetini alan Çekya 9 puanla liderlik koltuğunda. Hırvatistan - Çekya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /9 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan'nın konuğu Çekya oldu.



2 /9 Opus Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 42. dakikada Kramaric'le öne geçti ve Hırvatistan soyunma odasına üstün girdi.



3 /9 Deplasman ekibinden cevap 58. dakikada geldi. Soucek beraberlik golünü kaydetti.



4 /9 62. dakikada penaltı kazanan Hırvatistan'da topun başına geçen Modric, Çek file bekçisi Kovar'ı geçerek topu filelerle buluşturdu ve takımını tekrar öne geçirdi.



5 /9 Hız kesmeyen ev sahibinde 68. dakikada Perisic, Kramaric'in pasını değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu ve farkı ikiye çıkardı.



6 /9 72. dakikada tekrar penaltı kazanan Hırvatlar, Budimir'in golüyle farkı artırdı. 75. dakikada tekrar sahneye çıkan Kramaric, Modric'in pasını gole çevirerek maçın skorunu 5-1 olarak belirledi.





7 /9 Bu sonuçla gruplarda oynadığı 2 maçı da kazanan Hırvatistan 6 puanla ikinci sırada bulunurken oynadığı dördüncü maçında ilk mağlubiyetini alan Çekya 9 puanla liderlik koltuğunda.



8 /9 Hırvatistan'ın sonraki karşılaşması 5 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları'na karşı olacak. Çekya ise aynı gün deplasmanda Karadağ'a karşı oynayacak.



