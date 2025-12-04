Yeni Şafak
İnanılmaz başlangıç! Futbolu yeni bıraktı, 1 yılda 5 kupa birden kazandı

14:364/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan 40 yaşındaki dünyaca ünlü isim, Brezilya futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir başlangıca imza attı.

Filipe Luis, teknik direktörlük kariyerine harika bir başlangıç yaptı.


Futbol kariyerinin ardından Flamengo'nun U17 ve U19 takımlarında görev yapan Filipe Luis, geçen yıl Brezilya ekibinin A Takımı'nın teknik direktörü oldu.


40 yaşındaki teknik adam, sadece bir yılda beş kupa birden kazanmayı başardı.


Flamengo'nun genç teknik adamı ile kazandığı kupalar şu şekilde:

-Copa Libertadores

-Brezilya Ligi

-Brezilya Kupası

-Brezilya Süper Kupası

-Campeao Carioca


