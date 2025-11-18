Yeni Şafak
Ismail Jakobs'la forma değiştirmişti! Galatasaraylılar Real Madrid'in yıldızına yorum yağdırdı

11:2418/11/2025, Salı
Transferde ses getiren hamlelere imza atan Galatasaray'da gündeme gelen son isim dikkat çekti. Ismail Jakobs'la maç sonu forma değiştiren Real Madrid'in yıldızına, Galatasaraylı taraftarlar 'Come to Galatasaray' yorumunu yağdırdı.

Brezilya ile Senegal geçtiğimiz günlerde hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Müsabaka sonrası Rodrygo ile Galatasaraylı Ismail Jakobs'un görüntüsü dikkat çekmişti.

Rodrygo, Ismail Jakobs ile formasını değiştirmiş ve iki futbolcu sosyal medyadan takipleşmeye başlamıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'yu mesaj bombardımanına tuttu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Rodrygo'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" mesajı yağdırmaya başladı.

Rodrygo bundan 3 yıl önce ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda bugüne kadar kendisini en fazla etkileyen rakip takım taraftarının Galatasaray'da olduğunu ifade etmişti.

