Joey Veerman Fenerbahçe'ye gelmeme sebebini açıkladı

'Ben fişi çekmeye karar verdim'

Başarılı orta saha oyuncusu "İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Bunun arkasında bazı sebepler vardı. Bir süre geçti ve herkes neler olduğunu gördü. Diğer sebepleri ise kendime saklıyorum. İlk temasın ardından yaklaşık iki buçuk haftalık bir süreç yaşandı. Bu süreçte bazı şeyler gerçekleşti, bazıları ise gerçekleşmedi. En sonunda ben fişi çekmeye karar verdim. Aslında bir anlaşma, ancak sözleşme imzalandığında vardır ve bu gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.