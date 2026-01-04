Yeni Şafak
Joey Veerman Fenerbahçe'ye gelmeme sebebini açıkladı

19:204/01/2026, Pazar
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde transferi son anda iptal olan yıldız isim Joey Veerman, ilk kez açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi konuşulan ve Avrupa basınında anlaşmanın gerçekleştiği belirtilen PSV oyuncusu Joey Veerman'ın transferi gerçekleşmemişti.

27 yaşındaki başarılı futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin iptal olması hakkında konuştu.

'Herkesin yaşananlardan haberi vardı'

Hollanda basınından Voetbal'a transfer süreciyle ilgili konuşan Veerman, "Bazı sebepler oldu ve transferden vazgeçmeye karar verdim. İlk görüşmeden sonra yaklaşık 2.5 hafta geçti. Bu süre zarfında bazı şeyler gerçekleşti ama belki de bazı şeyler gerçekleşmedi. Herkesin yaşananlardan haberi vardı. Diğer nedenleri kendime saklayacağım. Sonuç olarak görüşmeleri sonlandırmaya karar verdim." dedi.

'Ben fişi çekmeye karar verdim'

Başarılı orta saha oyuncusu "İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Bunun arkasında bazı sebepler vardı. Bir süre geçti ve herkes neler olduğunu gördü. Diğer sebepleri ise kendime saklıyorum. İlk temasın ardından yaklaşık iki buçuk haftalık bir süreç yaşandı. Bu süreçte bazı şeyler gerçekleşti, bazıları ise gerçekleşmedi. En sonunda ben fişi çekmeye karar verdim. Aslında bir anlaşma, ancak sözleşme imzalandığında vardır ve bu gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

