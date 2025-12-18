Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldız için devreye girdi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, eski öğrencisi için devreye girdi.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçeli oyuncu için devreye girdi.
Tutto Mercato’nun haberine göre Benfica, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Türkiye’ye çevirdi.
Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Jose Mourinho’nun, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao’yu transfer listesine aldığı ileri sürüldü.
Mourinho'nun bu transfere onay verdiği ve görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.
Jose Mourinho Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde, 15 lig maçında Becao'yu 6 defa ilk 11'de başlatmıştı.
Becao uzun süreli sakatlık yaşadıktan sonra da kulüp tarafından lisansı çıkartılmamıştı.