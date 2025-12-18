Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldız için devreye girdi

Jose Mourinho Fenerbahçeli yıldız için devreye girdi

Haber Merkezi
10:3718/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, eski öğrencisi için devreye girdi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçeli oyuncu için devreye girdi.

Tutto Mercato’nun haberine göre Benfica, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Jose Mourinho’nun, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao’yu transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

Mourinho'nun bu transfere onay verdiği ve görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.


Jose Mourinho Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde, 15 lig maçında Becao'yu 6 defa ilk 11'de başlatmıştı.

Becao uzun süreli sakatlık yaşadıktan sonra da kulüp tarafından lisansı çıkartılmamıştı.

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS puan türleri ve meslekler: KPSS P1, P2, P3 puan türü ile hangi kurumlar alım yapıyor?