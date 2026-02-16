Yeni Şafak
Kavga mı şaka mı? Galatasaray idmanında gündem olan görüntü

16:1116/02/2026, Pazartesi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile oynanacak kritik maç öncesi Galatasaray antrenmanında Yunus Akgün ile Lucas Torreira arasında yaşanan bir an sosyal medyada tartışma çıkardı.

Galatasaray, Juventus karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Ancak idmanda kaydedilen bir görüntü maç öncesi sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde Yunus Akgün’ün takım arkadaşı Lucas Torreira’nın üzerine yürüyüp ittiği, ardından da omuz attığı anlar yer aldı.

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Paylaşımın yapıldığı hesap, ikili arasında yaşananları 'şakalaşma' olarak nitelendirdi. Bazı taraftarlar ise hareketlerin ciddi bir tartışmaya işaret ettiğini öne sürdü.

İşte sosyal medyayı ikiye bölen o anlar

#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Lucas Torreira
