Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Şampiyon hoca imzayı attı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Şampiyon hoca imzayı attı

14:0910/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Markus Gisdol'den boşalan teknik direktörlük görevine getireceği ismi belirledi. 42 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gisdol'den boşalan teknik direktörlük görevine Karadağlı çalıştırıcı Radomir Djalovic'i getiriyor.

Kayseri yerel medyasından gazeteci Memduh Borazan'ın aktardığı bilgiye göre, Kayserispor 42 yaşındaki Djalovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadağlı çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Hırvatistan ekibi Rijeka ile hem kupa hem de lig şampiyonluğu yaşadı. Djalovic’in ekibiyle birlikte hafta sonuna kadar Kayseri’ye gelerek resmi imzayı atması ve takımın başında ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

