İtalya Serie A’da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli belli oldu. Sezona gösterdiği performans ile damga vuran Kenan dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. Juventus 19 yaşındaki genç yıldız için bonservis bedelini belirledi. Peki, Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /8 Kenan Yıldız'ı hiçbir zaman satış listesine koymayan Juventus, milli futbolcuya talip olan kulüpler için bir rakam belirledi.



2 /8 Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.



3 /8 Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak.



4 /8 Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.

5 /8 Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi.



6 /8 Kenan Yıldız’ın bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro?

Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.



7 /8 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta Juventus formasını giydi.

