Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay sözler! "Çok sallamak istemiyorum ama..."

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih’i 1-0 mağlup eden Benfica grubu lider olarak tamamladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sert eleştiriler yaptı. İşte detaylar...
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ikinci yarı oyuna dahil oldu. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından TRT Spor mikrofonlarına konuştu ve zemine tepki gösterdi. İşte milli oyuncunun açıklamaları:
"Bu sezon çok zorlu geçti gerçekten hem uzun hem de zorlu bir sezon oldu. Tam olarak maç sayısından emin değilim ama altmış küsur maç oynadığımı düşünüyorum, buraya gelmeden evvel de hocamızla konuşmuştuk zaten Orkun için de aynısı geçerli, 'Sizi biraz daha idareli kullanmak istiyorum' demişti çünkü sakatlıktan korktuğunu söyledi."
"Biz de bu konuda hocamızla aynı fikirdeyiz çünkü biraz gerçekten yorucu bir sezon oluyor artık vücudumuz biraz daha dinlenme moduna geçiyor ve tatil süremiz de kısa olacak, bizim gibi diğer arkadaşlarımız da deniz aşırı yol yaptılar milli takımlar vs. bu süreçte herkesi böyle idareli kullanacağını söylemişti. Biz de bu konuda hemfikiriz."
"Kendimi şu an diri tutmaya çalışıyorum. Bir an önce bu sezonu kazasız belasız bitirmek istiyorum, Tabii ki bu başarılarla bitirmek istiyorum. Çünkü ligi ve kupayı çok talihsiz bir şekilde elimizdeki fırsatları değerlendiremedik ama en azından burada güzel başarı elde edelim, taraftarımıza güzel de olsa bir armağan hediye etmek istiyoruz."
"Çok sallamak istemiyorum"
"Burası yani çok sallamak istemiyorum açıkçası ama hem hava şartları hem de zemin şartları bizim Avrupa'da genellikle oynadığımız hem saatlerde hem de zeminler değil bunun zorluğunu herkes çekiyordur ama tabii ki bahane üretecek halimiz yok ama gerçekten bizi hava şartları zeminden ziyade hava şartları çok zorluyor. Çünkü Avrupa'da izlenebilmesi için biraz daha erken yapıyoruz bugün galiba kırk dereceye yakındı oynadığımız saat çok zordu gerçekten umarım diğer maçlar daha geç olur biz de daha rahat daha güzel bir vakit oynayabiliriz."
"Biliyorum onlar için geç saatlerde oluyor ama biz de elimizden geldiğince ülkemizi Arda olsun, Kenan olsun, Hakan abi olsun, Deniz olsun biz de Orkun'la güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ülkemizi. İnşallah güzel bir şekilde temsil ederiz, onlar da bizden desteklerini esirgemezler inşallah."