Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay sözler! "Çok sallamak istemiyorum ama..."

"Çok sallamak istemiyorum"





"Burası yani çok sallamak istemiyorum açıkçası ama hem hava şartları hem de zemin şartları bizim Avrupa'da genellikle oynadığımız hem saatlerde hem de zeminler değil bunun zorluğunu herkes çekiyordur ama tabii ki bahane üretecek halimiz yok ama gerçekten bizi hava şartları zeminden ziyade hava şartları çok zorluyor. Çünkü Avrupa'da izlenebilmesi için biraz daha erken yapıyoruz bugün galiba kırk dereceye yakındı oynadığımız saat çok zordu gerçekten umarım diğer maçlar daha geç olur biz de daha rahat daha güzel bir vakit oynayabiliriz."