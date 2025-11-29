Kurban Kurbanov: Finalde Galatasaray'ı istemem

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Karabağ'da teknik direktör Kurban Kurbanov, Galatasaray’la final oynama sorusuna net bir cevap verdi.
Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon sergilediği dirençli futbol ve topladığı 7 puanla Avrupa’nın güçlü ekiplerine zor anlar yaşatan Karabağ, Azerbaycan futbolunun yükselen değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Teknik direktör Kurban Kurbanov, futbolcularla ilişkisi ve disiplinli oyun anlayışıyla Şampiyonlar Ligi’nde takdir topluyor.
Kurbanov yönetimindeki takımın performansı Türkiye’de de geniş yankı bulmuş durumda.
Spor yorumcusu Ertem Şener, Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov ile bir araya geldi. Sohbet sırasında Şener'in, "Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi finali oynamak ister misiniz?” sorusuna Kurbanov, direkt olarak "yok" karşılığını verdi.
Buluşmada Ertem Şener, milli futbolcular tarafından imzalanmış, isim bölümünde 'Karabağ' yazılı özel A Milli Takım formasını Kurbanov’a takdim etti. Hediye için teşekkür eden Azerbaycanlı teknik direktör, “İnşallah Türkiye Dünya Kupası’na gider” dedi.