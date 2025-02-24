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Lemina'nın pozisyonu penaltı mı, el var mı?

Lemina'nın pozisyonu penaltı mı, el var mı?

21:3524/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ediyor. Maçın 65. dakikasında Fenerbahçe Kostic ile korner atışı kullandı. Top ceza sahası içinde Lemina'nın eline çarptı. Slovak hakem Slavko Vincic bu pozisyonda devam kararı aldı. Peki, Lemina'nın pozisyonu penaltı mı, el var mı? İşte hakem yorumları.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ikinci yarı oynanıyor.

Karşılamanın 65. dakikasında Fenerbahçe korner atışı kullandı. Top ceza sahası içinde Lemina'nın eline çarptı.

Bu pozisyonda Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi.

Hakem bu pozisyonda devam kararı aldı.

Lemina'nın pozisyonu penaltı mı, el var mı?


Bu pozisyonu eski hakem Deniz Ateş Bitnel yorumladı. Bitnel; ''Lemina'nın eline temas eden top için devam kararı doğru'' dedi.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Lemina

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