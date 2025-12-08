Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Liverpool'da Salah krizi: Yıldız futbolcu için şok bir karar gündemde

Liverpool'da Salah krizi: Yıldız futbolcu için şok bir karar gündemde

Selman Ağrıkan
11:428/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Liverpool’da yedek kalmaktan memnun olmadığını açıklayan Muhammed Salah’ın ayrılık sinyalleri vermesi kulüpte krizi derinleştirdi. Yıldız oyuncunun kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da, Muhammed Salah’ın yedek kalmayı kabul etmediğini söylemesi sonrası sular durulmuyor. Mısırlı yıldızın ayrılığa açık mesajlar vermesi kulüp içinde hareketliliğe neden oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Salah’ın Liverpool’un yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Inter karşılaşmasının kadrosunda yer almama ihtimalinin yüksek olduğunu paylaştı.

Oyuncunun sert açıklamalarından sonra kulüp içinde görüşmeler sürerken, teknik direktör Arne Slot’un bugün son kararını açıklayacağı bildirildi.

Salah’ın olası ayrılığıyla birlikte transfer söylentileri yeniden alevlendi. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra, yıldız futbolcunun adı Galatasaray ile de anılıyor.

Sarı-kırmızılıların daha önce temas kurduğu bilinen Salah için şartların oluşması halinde yeni bir hamle gelebileceği konuşuluyor.

#Şampiyonlar Ligi
#Muhammed Salah
#Arne Slot
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2026 yılı için yeni rakam belli oluyor