Liverpool'da Salah krizi: Yıldız futbolcu için şok bir karar gündemde

Liverpool’da yedek kalmaktan memnun olmadığını açıklayan Muhammed Salah’ın ayrılık sinyalleri vermesi kulüpte krizi derinleştirdi. Yıldız oyuncunun kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da, Muhammed Salah’ın yedek kalmayı kabul etmediğini söylemesi sonrası sular durulmuyor. Mısırlı yıldızın ayrılığa açık mesajlar vermesi kulüp içinde hareketliliğe neden oldu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Salah’ın Liverpool’un yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Inter karşılaşmasının kadrosunda yer almama ihtimalinin yüksek olduğunu paylaştı.
Oyuncunun sert açıklamalarından sonra kulüp içinde görüşmeler sürerken, teknik direktör Arne Slot’un bugün son kararını açıklayacağı bildirildi.
Salah’ın olası ayrılığıyla birlikte transfer söylentileri yeniden alevlendi. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra, yıldız futbolcunun adı Galatasaray ile de anılıyor.
Sarı-kırmızılıların daha önce temas kurduğu bilinen Salah için şartların oluşması halinde yeni bir hamle gelebileceği konuşuluyor.