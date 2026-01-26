Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester City'de 10 eksik: İşte Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Manchester City'de 10 eksik: İşte Galatasaray maçı muhtemel 11'i

15:0726/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'nin sakatlıklarla başı dertte. 10 eksiği bulunan İngiliz devinin sarı-kırmızılılar karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Manchester City sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Etihad'da 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Lig aşamasının son maçında ilk 8 için mutlak galibiyet hedefi için sahaya çıkacak olan İngiliz ekibinde eksik sayısı 10'a yükseldi. 

City'de Galatasaray karşısında şu isimler yer alamayacak; Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, John Stones, Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Savinho, Antoine Semenyo ve Oscar Bobb.

10 eksiği bulunan City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın muhtemel 11'i belli oldu.

"Donnarumma, Lewis, Khusanov, Nathan Ake, Ait Nouri, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Doku, Haaland."




#Manchester City
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutların metrekareleri ne zaman açıklanacak? TOKİ evlerin m² bilgisi nereden öğrenilir?