UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'nin sakatlıklarla başı dertte. 10 eksiği bulunan İngiliz devinin sarı-kırmızılılar karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu.

1 /4 UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Manchester City sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Etihad'da 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak.

2 /4 Lig aşamasının son maçında ilk 8 için mutlak galibiyet hedefi için sahaya çıkacak olan İngiliz ekibinde eksik sayısı 10'a yükseldi.

3 /4 City'de Galatasaray karşısında şu isimler yer alamayacak; Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, John Stones, Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Savinho, Antoine Semenyo ve Oscar Bobb.