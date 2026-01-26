UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'nin sakatlıklarla başı dertte. 10 eksiği bulunan İngiliz devinin sarı-kırmızılılar karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Manchester City sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Etihad'da 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Lig aşamasının son maçında ilk 8 için mutlak galibiyet hedefi için sahaya çıkacak olan İngiliz ekibinde eksik sayısı 10'a yükseldi.
City'de Galatasaray karşısında şu isimler yer alamayacak; Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, John Stones, Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Savinho, Antoine Semenyo ve Oscar Bobb.
10 eksiği bulunan City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın muhtemel 11'i belli oldu.
"Donnarumma, Lewis, Khusanov, Nathan Ake, Ait Nouri, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Doku, Haaland."