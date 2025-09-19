Mourinho Benfica'nın başına gelir gelmez yıldız ismin transferini istedi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica ile sözleşme imzaladı. Portekiz ekibiyle çalışmalarına hemen başlayan Mourinho, devre arasında yıldız ismin transfer edilmesini istedi.
Benfica, Bruno Lage'ı göndermesinin ardından teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi ve Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yine haberde Benfica'nın, Mourinho'nun istediği Ferland Mendy için Real Madrid'e 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu rakamın Real Madrid için ikna edici olduğunun altı çizildi.
Habere göre Mourinho, Benfica yönetiminden kış transfer döneminde Ferland Mendy'nin kadroya katılmasını istedi.
Real Madrid forması giyen sol bek Ferland Mendy'nin, Xabi Alonso'nun planlarının arasında yer almadığı hatırlatıldı.
Ferland Mendy transferinin önümüzdeki haftalarda netleşebileceği ve oyuncunun, Mourinho'nun Benfica'daki projesinin başlangıcı olabileceği kaydedildi.