Mourinho istemedi: Galatasaray devreye giriyor

Real Madrid’in başına geçen Jose Mourinho, kadroda düşünmediği oyuncuları belirledi. Galatasaray’ın gündemindeki ismin de bu listede yer alması, transfer ihtimalini güçlendirdi.
Galatasaray, savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın yanına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bir süredir sarı-kırmızılıların radarında bulunan Raul Asencio için yeni bir gelişme yaşandı.
Real Madrid’de başkanlık süreci ve teknik yapılanma sonrası takımın başına getirilen Jose Mourinho, kadro planlamasında düşünmediği isimleri belirledi.
Bu oyuncular arasında Asencio’nun da yer aldığı ve kulübün gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.
Fotomaç’ın haberine göre sarı-kırmızılılar bu gelişmeyi önemli bir fırsat olarak görüyor. Galatasaray’ın ilerleyen günlerde Real Madrid ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Planlamada ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülü öne çıkarken, İspanyol ekibinin bunu kabul etmemesi durumunda bonservis transferi seçeneğinin de masada olduğu belirtiliyor.