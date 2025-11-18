Ne En-Nesyri ne Szymanski! Fenerbahçe'de ocak ayının ilk ayrılığı belli oldu

Süper Lig'de lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de kadro planlamasına başlandı. Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri ve Szymanski'nin ayrılacağı yönünde iddialar varken sürpriz bir ismin yolcu olduğu öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği son iki haftayı hatasız geçerek zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının ardından 14. haftadaki Galatasaray derbisini kazanarak liderliği almak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı için de çalışmalar hız kazandı.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı transferlerle sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, gelecek isimler kadar gidecek isimlere de yoğunlaşmış durumda.
Eksik görülen bölgeleri yapacağı takviyelerle güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayıracak. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Rodrigo Becao'nun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Takvim'in haberine göre, Brezilyalı stopere ülkesi ve İtalya'dan birkaç takımın ilgi gösterdiği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperin ayrılığına kolaylık sağlayacağı da gelen bilgiler arasında.