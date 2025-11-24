Nihat Kahveci'den Asensio için flaş iddia! "Adım gibi eminim..."

Marco Asensio'nun golüne övgüler yağdıran ünlü yorumcu, "Yıllardır futbol oynuyor. Kaç tane idman yaptı. Adım gibi eminim, sorsunlar. İdmanda da böyle vuruşları var. Ceza sahası içinden de çarptırarak vuruşları vardır. Zemin ıslakken çok önemli bu. Bunu bilerek yaptı. Onu daha kısa yaparsan auta da gidebilir çok hız alıp. Onu ayarlamak çok önemli. İşte boşuna Real Madrid, Paris Saint Germain görmüyorsun. Tedesco, bir şeylerde ısrar etti. Hiç bakmadı bazı eleştirilere, yorumlara. Bir kadroda ve oyuncularda ısrar etti, karşılığını alıyor. En Nesryi'yi ve Talisca'yı kulübede tutmak kolay değil. Goller atarken kesmeyi bildi. Sonradan oyuna girip gol atınca hocasıyla seviniyorlar. Demek ki hoca buraları da iyi yönetiyor" dedi.