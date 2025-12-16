Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Bambaşka bir oyuncu"

Talisca'nın son vuruş yeteneğine de değinen Nihat Kahveci, "Şu Talisca'nın son vuruşu bende olsaydı Real Madrid'de oynardım. O vuruş öyle bir vuruş. Bir de altın hat-trick yapmış, onun moraliyle de gelmiş. Penaltıyı da çok doğru çok güzel atmış. Yalnız o top çıkmaz. O dakikaya kadar bence çıkmazları çıkaran Bahadır performansı olmasına rağmen o top çıkmazdı. Çok doğru yere, çok güzel vurdu." diyerek sözlerini tamamladı.