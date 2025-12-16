Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Bambaşka bir oyuncu"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, yıldız isimden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Nihat Kahveci, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0'la geçtiği maçı Kontraspor YouTube'da yorumladı.
Fenerbahçe taraftarının oyundan dolayı mutlu olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Brann deplasmanı 4 gol, bugün 4 gol. Fenerbahçeli taraftarlar mutlu, umutlu, keyifli, geleceğe bakar şekilde maçtan ayrıldılar." dedi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'nun performansını öven Kahveci, "Asensio der susarım. Bambaşka bir oyuncu. Eskiden beri uzaktan yaptığımız canlı yayınlarda, sonra geldik halen daha Asensio'nun transfer edilmediği dönemden beri. Ne lüksü var Fenerbahçe'nin Asensio'yu almıyor, böyle bir kaliteli futbolcuyu. Şunu depodan çıkarın dedik, dedik. Şampiyonlar Ligi gitti, gelmedi. Neymiş o dönem çok pahalıymış. Şampiyonlar Ligi'ne girsen 40 milyon euro cepte. Çıkardın paranı." ifadelerini kullandı.
Talisca'nın son vuruş yeteneğine de değinen Nihat Kahveci, "Şu Talisca'nın son vuruşu bende olsaydı Real Madrid'de oynardım. O vuruş öyle bir vuruş. Bir de altın hat-trick yapmış, onun moraliyle de gelmiş. Penaltıyı da çok doğru çok güzel atmış. Yalnız o top çıkmaz. O dakikaya kadar bence çıkmazları çıkaran Bahadır performansı olmasına rağmen o top çıkmazdı. Çok doğru yere, çok güzel vurdu." diyerek sözlerini tamamladı.