Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldızlarla ilgili flaş yorum: Onlara karşı oynamak istemezdim

"Galatasaray'ın ikinci golü öncesi orada bir pozisyon var. Orada Opoku'ya hafif bir temas görüyorum. Osimhen'in eline top geliyor ama el doğal konumda. Osimhen golü atan olsa ya da eline çarptı top düştü ve Barış vurdu kesin iptal ama sonra o top Barış'a gidiyor, aradan zaman geçiyor ve gol oluyor. El verilmez."