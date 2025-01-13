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Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldızlarla ilgili flaş yorum: Onlara karşı oynamak istemezdim

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldızlarla ilgili flaş yorum: Onlara karşı oynamak istemezdim

10:0513/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
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Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Kahveci, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yendiği maçı yorumladı. Kahveci, değerlendirmesinde dikkat çeken açıklamalara imza attı. 

İşte Nihat Kahveci'nin dikkat çeken o sözleri:


"Ben savunmacı olsam Osimhen ve Barış Alper'e karşı oynamak istemezdim. Bugün Kerem Demirbay'ın günü değildi. Elinden geleni yaptı ama sahada Galatasaray'ın kötü ismiydi. Torreira'ya verilen ilk sarı kart ağır kaçtı."

"Mertens kaç metre uzaktan kesti o topu. 20-25 metre. Oradaki niyet kafayla vurmak mı? Evet ama vuramadı. Ele çarptı mı sonra? Evet. Bana göre penaltı olmalıydı. VAR niye çağırmadı onu bilemem. Bence ilk yarı Hamza'nın eline çarpan top bence penaltı."

"Galatasaray'ın ikinci golü öncesi orada bir pozisyon var. Orada Opoku'ya hafif bir temas görüyorum. Osimhen'in eline top geliyor ama el doğal konumda. Osimhen golü atan olsa ya da eline çarptı top düştü ve Barış vurdu kesin iptal ama sonra o top Barış'a gidiyor, aradan zaman geçiyor ve gol oluyor. El verilmez."

"Avrupa Şampiyonası'nda bazıları 1 gol, 1 asisti bile yok dedi Barış Alper için. Biz ne dedik? En iyilerden birisiydi dedik. Al işte, kenar oyuncusu olarak kaç gole ulaştı. Yunus'un performansı kimse beklemezdi. Yunus bile beklemezdi." 

#Galatasaray
#Nihat Kahveci
#Barış Alper Yılmaz

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