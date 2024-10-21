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Nihat Kahveci'den Mourinho'ya tepki: Aklım almıyor

Nihat Kahveci'den Mourinho'ya tepki: Aklım almıyor

10:0221/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho'yu eleştirdi. İşte Kahveci'nin Samsunspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmeleri:

"Fenerbahçe'nin bu maçta en iyi stoperi Edin Dzeko'ydu."

"Mert Müldür çok kötü oynuyor. Bütün ataklar onun kanadından geliyor. Sadece bu maçta da değil."

"Bir futbolcunun geçen seneden iyi olduğunu söyleyin bana. Osayi-Samuel neden oynamıyor mesela?"

"Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu İrfan Can Kahveci, 20 dakika süre aldığında şükreder hale geldi. Aklım almıyor, anlamıyorum bu tercihi. İrfan Can Kahveci oynar." 

"Fred formsuz, çok top kaybı yapıyor. Belki rolünden dolayı mutsuz. Fred'in profesyonelliğinden şüphe etmem ama geçen seneki Fred'den eser yok."

"Maximin, Tadic, İrfan Can üçlüsü bence Manchester United maçında olmalı. Amrabat'ın ayağı temiz ama ofansta çok etkisiz kalıyor. Çok geride çünkü."

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Jose Mourinho

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